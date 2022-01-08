Задержан Карим Масимов – КНБ

КНБ задержал Карима Масимова. Об этом сообщается на сайте ведомства. «6 января комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
КНБ задержал Карима Масимова. Об этом сообщается на сайте ведомства. «6 января комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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