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Задержан Карим Масимов – КНБ

Задержан Карим Масимов – КНБ

КНБ задержал Карима Масимова. Об этом сообщается на сайте ведомства. «6 января комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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