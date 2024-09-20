В «Яндекс Картах» появились более миллиона удобных точек для завершения маршрута по всей России

Команда Яндекса объявила о запуске полезного обновления фирменного картографического сервиса. Теперь при построении маршрута на автомобиле во всех крупных городах России «Яндекс Карты» предложат несколько удобных вариантов точки назначения на выбор – например, на парковке или в зоне высадки.