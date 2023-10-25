Сенат может отклонить запрос Байдена. Передача миллиардов Украине и Израилю под вопросом – Politico

Из-за разногласий в американском Сенате Киев и Тель-Авив могут остаться без обещанных миллиардов.Ранее лидер США Джо Байден запросил у родного конгресса более сотни миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и ещё некоторым странам.