Сенат может отклонить запрос Байдена. Передача миллиардов Украине и Израилю под вопросом – Politico

Из-за разногласий в американском Сенате Киев и Тель-Авив могут остаться без обещанных миллиардов.Ранее лидер США Джо Байден запросил у родного конгресса более сотни миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и ещё некоторым странам.
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