Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    И это только начало, все там лягут вместе с евреями. Остаткам за счастье будет "убежать как из Афганистана".Спецназ США разгр...
  • Алексей Наседкин
    За что его так разыскивают? Он что самый евреистый еврей со знаком качества (имя и фамилия русские)?Пропавшего во вре...
  • Svetlana Kuzmina
    Если немцы хотят закупать СПГ у Нигерии - хорошо, стране нужны деньги. Но цена должна быть рыночная, а не грабительск...США просчитались:...

Сенат может отклонить запрос Байдена. Передача миллиардов Украине и Израилю под вопросом – Politico

Сенат может отклонить запрос Байдена. Передача миллиардов Украине и Израилю под вопросом – Politico

Из-за разногласий в американском Сенате Киев и Тель-Авив могут остаться без обещанных миллиардов.Ранее лидер США Джо Байден запросил у родного конгресса более сотни миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и ещё некоторым странам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх