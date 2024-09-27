Марочко сообщил о снижении интенсивности контратак ВСУ под Кременной

Военный эксперт Андрей Марочко 27 сентября сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизили интенсивность контратак под городом Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) из-за усталости и нехватки резервов.
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