В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
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