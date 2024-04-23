Прокуратура: убившие полицейского в Виннице бойцы ВСУ везли до 100 гранат

Двое украинских военных, которых задержали за убийство полицейского в Виннице, перевозили около 100 гранат, заявил в эфире украинского телеканала «Киев 24» руководитель Винницкой спецпрокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.
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