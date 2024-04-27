МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в стране Алексея Парамонова после решения правительства РФ о передаче дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление российской «Газпром бытовые системы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии