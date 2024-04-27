Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в стране Алексея Парамонова после решения правительства РФ о передаче дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление российской «Газпром бытовые системы».

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