No Whites Allowed, Britain's MI5 Tells Applicants Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's domestic intelligence service is once again telling White university students they are not wanted.
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