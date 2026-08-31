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No Whites Allowed, Britain's MI5 Tells Applicants

No Whites Allowed, Britain's MI5 Tells Applicants

No Whites Allowed, Britain's MI5 Tells Applicants Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's domestic intelligence service is once again telling White university students they are not wanted.

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