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Регионы России

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Ferrari представила спецливрею к Гран-при Италии в честь Михаэля Шумахера

Ferrari представила спецливрею к Гран-при Италии в честь Михаэля Шумахера

Команда Ferrari объявила о выпуске специальной ливреи для участия в домашнем Гран-при Италии Формулы-1, который пройдет в Монце с 4 по 6 сентября.

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