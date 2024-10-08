Весь мир увидел истинное лицо украинской армии Исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила в интервью РИА Новости, что нападение украинской армии на Курскую область подорвало посыл, что Украина является «жертвой».