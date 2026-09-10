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Самолеты застряли в Сочи: 140 рейсов задержаны, пассажиры ждут вылета больше 10 часов

Самолеты застряли в Сочи: 140 рейсов задержаны, пассажиры ждут вылета больше 10 часов

В международном аэропорту Сочи утром 10 сентября сохраняются масштабные задержки рейсов. По данным онлайн-табло, задержан 140 рейсов: 74 — на вылет и еще 66 — на прилет.

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