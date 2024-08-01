Flightradar24: в Калининграде приземлился самолет для обмена заключенными

В Калининграде на фоне данных о возможном обмене журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича приземлился самолет, который уже был задействован при обмене российского предпринимателя Виктора Бута, вернувшегося в Россию в 2023 году.
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