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Flightradar24: в Калининграде приземлился самолет для обмена заключенными

Flightradar24: в Калининграде приземлился самолет для обмена заключенными

В Калининграде на фоне данных о возможном обмене журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича приземлился самолет, который уже был задействован при обмене российского предпринимателя Виктора Бута, вернувшегося в Россию в 2023 году.

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