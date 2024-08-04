Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий с наградами

Юрий Нефедов, обвиняемый в деле о подготовке убийства бизнесмена, связанного с сенатором Дмитрием Савельевым, оказался ветераном боевых действий, имеющим государственные награды, как следует из документов, находящихся в распоряжении РИА Новости.
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