Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий с наградами

Юрий Нефедов, обвиняемый в деле о подготовке убийства бизнесмена, связанного с сенатором Дмитрием Савельевым, оказался ветераном боевых действий, имеющим государственные награды, как следует из документов, находящихся в распоряжении РИА Новости.