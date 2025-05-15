Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    У всех свое мнение,преступная власть нам не указ.Никто не обязан быть в Запатной банде просто работая и живя там.Если...Латвийская развед...
  • Eduard
    Рига,это город Швеции,никакой он не латышский.Они его не купили,не строили,а оккупировали!Латвийская развед...
  • Eduard
    Латышских крыс определяйте!Латвийская развед...

Лавров: Киевские призывы Зеленского не имеют отношения к дипломатии

Лавров: Киевские призывы Зеленского не имеют отношения к дипломатии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба раскритиковал лидера киевского режима Владимира Зеленского за отсутствие профессионализма в дипломатии, сравнивая её с криками, требующими приезда Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх