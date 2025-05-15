Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба раскритиковал лидера киевского режима Владимира Зеленского за отсутствие профессионализма в дипломатии, сравнивая её с криками, требующими приезда Владимира Путина.
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