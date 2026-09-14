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Газета.ру

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В Казани пенсионерка осталась без жилья и отдала мошенникам 11 млн рублей

В Казани пенсионерка осталась без жилья и отдала мошенникам 11 млн рублей

В Казани 74-летняя пенсионерка поверила во взлом аккаунта на портале «Госулуги» и потеряла квартиру и все накопления.

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