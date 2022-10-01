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"Мёртвая рука". Даже уничтожив русских, США погибнут

"Мёртвая рука". Даже уничтожив русских, США погибнут

Соседи в странах коллективного Запада явно решили сыграть с Россией в ядерную провокацию. Поэтому сегодня хотим сообщить следующее: если бахнет, первой будет уничтожена Великобритания, а США не выжить, даже если все русские сгорят в ядерном огне.

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