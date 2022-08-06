Начальник УМВД России по Тульской области встретился с гражданами ЛНР и ДНР

Начальник УМВД России по Тульской области посетил санаторий «Краинка» в Суворовском районе, где создан пункт временного размещения граждан, вынужденно эвакуированных с территории ДНР, ЛНР и Украины.
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