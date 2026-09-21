Западный берег и сектор Газа: один человек был убит в Джабалии, провинция Северная Газа, поздно утром после того, как израильские силы открыли огонь.
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