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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: один человек был убит в Джабалии, провинция Северная Газа, поздно...

Западный берег и сектор Газа: один человек был убит в Джабалии, провинция Северная Газа, поздно утром после того, как израильские силы открыли огонь.

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