Вучич сообщил, что запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич запросит телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным в связи с подтверждением информации о введении Соединенными Штатами Америки санкций в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии