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Вучич сообщил, что запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Вучич сообщил, что запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич запросит телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным в связи с подтверждением информации о введении Соединенными Штатами Америки санкций в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

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