«Трактор» и «Локомотив» откроют сезон Континентальной хоккейной лиги 2025/26 годов

«Трактор» и «Локомотив» сразятся за Кубок Открытия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, новый сезон начнется в том же месте, где завершился предыдущий: «Локомотив» и «Трактор» откроют регулярку 2025/26 в Ярославле 5 сентября.