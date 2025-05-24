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«Трактор» и «Локомотив» откроют сезон Континентальной хоккейной лиги 2025/26 годов

«Трактор» и «Локомотив» откроют сезон Континентальной хоккейной лиги 2025/26 годов

«Трактор» и «Локомотив» сразятся за Кубок Открытия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, новый сезон начнется в том же месте, где завершился предыдущий: «Локомотив» и «Трактор» откроют регулярку 2025/26 в Ярославле 5 сентября.

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