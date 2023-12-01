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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Новая редакция закона, чтобы россиянам не слоняться без дела

Новая редакция закона, чтобы россиянам не слоняться без дела

Депутаты Госдумы приняли новую редакцию закона «О занятости населения в РФ», которая по новому определяет цель государственной политики в сфере занятости населения, а также принципы правового регулирования отношений в этой сфере.

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