Новая редакция закона, чтобы россиянам не слоняться без дела

Депутаты Госдумы приняли новую редакцию закона «О занятости населения в РФ», которая по новому определяет цель государственной политики в сфере занятости населения, а также принципы правового регулирования отношений в этой сфере.
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