Туристов предупреждают о риске схода лавин на Мамае

Министерство туризма Бурятии предупреждает туристов, что на горе Мамай возможен сход лавин. Мамай является частью горной цепи Хамар-Дабан (Ореховый перевал), высоты здесь превышают местами 2 тысячи метров.
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