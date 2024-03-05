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Где в Чите бараки заменят новостройками?

Где в Чите бараки заменят новостройками?

Власти Забайкалья собираются начать реализацию программы «Комплексного развития территорий» в мае этого года – в краевой столице уже определены 19 участков, где после проведения необходимых согласований и процедур новостройки и соцобъекты могут заменить деревянные дома.

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