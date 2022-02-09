Вкус жизни

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Хлеб в КОТЛЕТЫ больше не добавляю. Нашла более рациональный способ сделать их вкуснее

Хлеб в КОТЛЕТЫ больше не добавляю. Нашла более рациональный способ сделать их вкуснее

Ингредиенты: 500 гр. фарша 1 яйцо 2 картофелины 1 луковица 2 зуб. чеснока 150 гр. панировочных сухарей пучок зеленого лука соль и специи по вкусу Приготовление: Картофель промойте, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

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