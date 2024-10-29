Глава Росмолодежи обсудил с министром из ОАЭ перспективы культурного обмена

В Москве состоялась встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григория Гурова с государственным министром по делам молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Аль-Нейади.
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