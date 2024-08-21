В Петербург привезли почти 20 тонн табака с опасной мухой-горбаткой

Груз прибыл из Индии. В Петербург поступил опасный груз из Индии. Как сообщили Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, в порт города поступила крупная партия табачного сырья, однако на дне контейнера специалисты нашли живую муху-горбатку.