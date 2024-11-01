Потеря украинскими военными контроля над Авдеевкой могла оказаться выгодной для Александра Сырского, поскольку он смог занять пост главкома ВСУ, с которого сместили Валерия Залужного, заявил капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
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