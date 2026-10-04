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Reuters: Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

Reuters: Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в в Киев с необъявленным визитом. Об этом 4 октября сообщило агентство Reuters.

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