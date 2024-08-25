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В 2024 году выделено 300 миллионов рублей на работы по благоустройству тульских парков

В 2024 году выделено 300 миллионов рублей на работы по благоустройству тульских парков

В 2024 году выделено 300 миллионов рублей на работы по благоустройству тульских парков. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время визита в парк имени Белоусова.

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