В 2024 году выделено 300 миллионов рублей на работы по благоустройству тульских парков. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время визита в парк имени Белоусова.
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