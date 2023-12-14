Врач Алендеев: мороженое может приглушить боль в горле Боль в горле многие связывают с переохлаждением, однако воспаление вызывает не холод, а вирусные и бактериальные инфекции, атакующие организм с ослабленным иммунитетом.
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