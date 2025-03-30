Глава Пентагона Хегсет назвал Японию основным союзником США в сдерживании Китая

Япония стала основным союзником США в противодействии растущему влиянию Китая. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на переговорах с японским коллегой Гэном Накатани в Токио, передает агентство Kyodo.
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