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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биатлонистка Шевченко о жесткости тренеров: «Если ты хочешь добиться результата, ты должен максимально отдаваться делу. Поэтому тренеры требовательны»

– Сейчас много разговоров о том, что в России очень жесткие тренеры. Например, Ирина Винер называла грубыми словами своих подопечных, а Татьяна Тарасова не скрывала, что могла и треснуть с удовольствием.

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