Полицию в России хотят обязать следить за сохранением традиционных ценностей

Пусть полиция, для начала, разберется с мигрантами. Как же надоели эти идиотские инициативы наших чиновников! Что они там курят? В стоанедругих проблем нет? Что ни - инициатива - все как пердежь в лужу очередной!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот чужаки нам тут с особым статусом точно не нужны. Они у себя не навели порядок в республиках нам все дерьмо сплавляют, так какой их интерес чтобы с ними бояться. А вот покрывать нелегалов, наркотрафик, нарко катели и распространение будут. Страшно что они срастутся с нашими "силовиками всех структур" и подомнут под себя весь этот бизнес, как и нелегалов, проституцию, межэтнические ОПГ, своих с нетрадиционной ориентацией, что для них норма, проституцию и т.д. Нам своих прогнивших слуг правопорядка хватает не хватало еще их сделать международной мафией в погонах...