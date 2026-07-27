Ольга Орлова призналась в наборе веса после отпуска в Греции

Телеведущая Ольга Орлова, недавно вернувшаяся с отдыха в Греции с дочерью, призналась в наборе веса. Она также поделилась своими отношениями с Ксенией Бородиной, сыгравшей в фильме «За любовь», и отметила её как настоящего друга.
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