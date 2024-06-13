Abarth Offshore — официально лицензированный катер в форме хотхэтча Abarth

Fiat 500 Jolly стал популярным среди богатых людей благодаря своей привлекательности и практичности. Теперь любители водных прогулок могут приобрести Abarth Offshore, разработанный итальянским производителем Car Off Shore совместно со Stellantis.
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