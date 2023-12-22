День работников Пенсионного фонда России 22 декабря: классные открытки и поздравления Елена ГалицкаяЕжегодно, 22 декабря, Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) отмечает свой профессиональный праздник.
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