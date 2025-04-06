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Царьград

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Прицеп с брошенными оленями обнаружили жители одного из домов в Тюмени

Прицеп с брошенными оленями обнаружили жители одного из домов в Тюмени

Оленей с перемотанными мордами в прицепе обнаружили жители одного из домов в Тюмени.В Тюмени неподалеку от одного из жилых домов местные жители обнаружили прицеп, в котором находились олени.

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