США ввели санкции против Колумбии

Меры, последовавшие вслед за отказом Боготы принять самолеты с депортированными из США колумбийцами, включают 25%-ые пошлины, визовые санкции против чиновников, усиление проверки граждан Колумбии на границе США вводят пошлины в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принять депортированных мигрантов, заявил президент страны Дональд Трамп в посте в Truth Social.