РЕН ТВ Суд приговорил 17-летнего жителя Читы к 2,5 года воспитательной колонии за нападение на девушку с использованием лука.
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