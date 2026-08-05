Если муж ругает жену на людях, значит, он боится ругать ее дома.

- Как по-татарски "холодно"? - Салкын. - А "очень холодно"? - Салкын, б***ь! — Сарочка, какая ты у меня экономная! — Шо такое, Додик? Тебе шо-то не нравится?! — Ой, наоборот! Меня таки очень восхищает, когда ты штопаешь мои носки нитками от чайных пакетиков! Если твоя любовь, набухавшись, не пишет тебе и не звонит, то любовь ли это вообще? ! Разговаривают две подруги:- Мой муж недавно пришел домой с царапинами на спине.