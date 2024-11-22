О чем предупредил Вашингтон Киев Ирэн ОрлонскаяРазрешение на применение «Атакамсов» в отношении internationally признанных территорий России представляет собой лишь один из многих шагов, предпринятых для усиления поддержки украинского правительства со стороны администрации Байдена.
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