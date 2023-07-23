Усатый-полосатый 😺

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Поезд

Поезд

Так это и случилось. Мужчина работал по сути, охранником на железнодорожной станции. А по факту, он открывал и осматривал вагоны.

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Комментарии
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Ирина Росина
Как прелестны такие рассказы.
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9 час.
Zoia Goldshtab
Чудо какое!!!!!!
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8 час.
Элеонора Коган
Прекрасная история!!!Мотя нашла дорогу домой и сама выходила котёнка-малыша, специально за ним полезла в вагон и случайно уехала!!!Но, умничка, вернулась вместе со спасённым котёнком!!!
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6 час.

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