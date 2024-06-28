В Карелии нашли останки шести красноармейцев и пять медальонов

Останки шести незахороненных красноармейцев, погибших в боях с финскими оккупантами, и пять солдатских медальонов найдены в Карелии поисковым отрядом «Видлицкий рубеж», сообщает пресс-служба отряда 28 июня в соцсети «ВКонтакте».