В Карелии нашли останки шести красноармейцев и пять медальонов

Останки шести незахороненных красноармейцев, погибших в боях с финскими оккупантами, и пять солдатских медальонов найдены в Карелии поисковым отрядом «Видлицкий рубеж», сообщает пресс-служба отряда 28 июня в соцсети «ВКонтакте».
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