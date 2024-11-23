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Фетисов: пусть иностранные спортсмены получают российское гражданство

Фетисов: пусть иностранные спортсмены получают российское гражданство

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, дважды за свою карьеру выигрывавший Кубок Стэнли, положительно высказался о получении иностранными спортсменами паспортов Российской Федерации, а также о влиянии лимита на легионеров на развитие российских игроков.

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