Колледжам будут давать гранты

В столице учреждены гранты для столичных колледжей за высокие результаты обучения студентов. «При выборе получателей будем учитывать трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов и другое, — написал в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.