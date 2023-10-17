Повышение квалификации медиков: как не отстать от прогресса и соответствовать высоким стандартам профессии

Статья рассказывает о важности регулярного повышения квалификации для медработников. Рассматриваются различные эффективные способы обучения, которые помогут специалистам соответствовать профстандартам и не отставать от прогресса.
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