«Вызывающий лютый непрофессионализм!»: Кушанашвили раскритиковал Ревву в роли ведущего на «Новой волне»

Отар Кушанашвили раскритиковал работу Александра Реввы. Журналист рассказал, что он много времени спустя решил включить телевизор и посмотреть специальный выпуск «Новой волны», который в прошлом году был посвящен творчеству Андрея Губина.
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