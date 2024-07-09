Вандала, разгромившего подземный переход в Смоленске, оставили под стражей

Выяснилось, что молодой человек систематически уничтожал и портил чужое имущество Смоленский областной суд принял решение оставить под стражей 22-летнего Константина, которого обвиняют в разгроме подемного перехода на Колхозной площади.
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