Ракеты вместо танков: Запад рискует отравиться агонизирующим Киевом

Более !0 стран желающих бомбить Францию, а мы не можем оказать дружескую помощь равносильную оказанную бандеровцам от лягушек, поэтому безнаказанность и будет позволять ВРАГУ нас бомбить!!! Как это неправильно, нарушается 3 ЗАКОН природы!!!!!!!!!

Александр Денисов

Эх, хорошо бы захватить эти ракеты, да и обратно во Францию их отправить. А что, нашли чужое и вернули хозяевам. А то что они немножко взорвались на родине, так это вопросы не к нам, а к их производителю, может бракованные. Желающих поставлять оружие в 404 сразу бы поубавилось.