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СССР-Россия

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Ракеты вместо танков: Запад рискует отравиться агонизирующим Киевом

Ракеты вместо танков: Запад рискует отравиться агонизирующим Киевом

Франция сообщила о намерении передать Украине сорок ракет SCALP-EG и ежемесячно передавать по пятьдесят планирующих авиабомб весом от 250, до 1000 килограммов.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Более !0 стран желающих бомбить Францию, а мы не можем оказать дружескую помощь равносильную оказанную бандеровцам от лягушек, поэтому безнаказанность и будет позволять ВРАГУ нас бомбить!!! Как это неправильно, нарушается 3 ЗАКОН природы!!!!!!!!!
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18 час.
Александр Денисов
Эх, хорошо бы захватить эти ракеты, да и обратно во Францию их отправить. А что, нашли чужое и вернули хозяевам. А то что они немножко взорвались на родине, так это вопросы не к нам, а к их производителю, может бракованные. Желающих поставлять оружие в 404 сразу бы поубавилось.
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15 час.
ГН
Галина Назарова
значит надо мочить бандерлогов
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6 час.

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