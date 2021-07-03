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Врач рассказал, как протекает Covid‑19 у вакцинированных людей

Врач рассказал, как протекает Covid‑19 у вакцинированных людей

РИАМО - 3 июл. Иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, что после вакцинации есть вероятность заражения коронавирусом, однако в подавляющем большинстве случаев можно избежать тяжелого течения болезни.

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