Врач рассказал, как протекает Covid‑19 у вакцинированных людей

РИАМО - 3 июл. Иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, что после вакцинации есть вероятность заражения коронавирусом, однако в подавляющем большинстве случаев можно избежать тяжелого течения болезни.